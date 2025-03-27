12:19  27 марта
На Житомирщине разоблачена жительница Одесской области, которая за 120 тыс. грн пыталась переправить через границу группу мужчин
08:29  27 марта
Потери РФ по состоянию на 27 марта: Генштаб обновил данные
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
27 марта 2025, 12:19

На Житомирщине разоблачена жительница Одесской области, которая за 120 тыс. грн пыталась переправить через границу группу мужчин

27 марта 2025, 12:19
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Оперативники Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции прекратили преступную деятельность злоумышленницы, которая обеспечивала нелегальную переправку мужчин призывного возраста в ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В результате спецоперации были разоблачены координаторы и задержан перевозчик – женщина из Одесщины, а также 8 нарушителей государственной границы – мужчин из Тернопольской, Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Ровенской областей.

Информацию о возможных вариантах нелегального пересечения государственной границы мужчины подыскивали в мессенджере Telegram.

Стоимость незаконного путешествия составила 120 000 гривен с каждого человека.

В настоящее время организатор преступной схемы задержан в порядке ст.208 УПК Украины и сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Тем временем мужчинам, пытавшимся незаконным путем покинуть Украину, грозит штраф.

Напомним, в Житомирской области 30-летний мужчина хранил дома боевое оружие и патроны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область побег за границу уклонение от мобилизации Схемы коррупционная схема ГПСУ
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
27 марта 2025, 07:23
Посылка от "иностранца": в Житомирской области женщина отдала мошенникам 70 тыс. грн
26 марта 2025, 15:42
В Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОВА назвали причину
26 марта 2025, 09:40
Все новости »
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
"Инсайды" нового соглашения между Украиной и США: что предлагает Белый дом
27 марта 2025, 12:22
Суд оставил полковника Лапина под стражей: он объявил голодовку
27 марта 2025, 12:01
В Киеве полицейские задержали мужчину, нанесшего ножевое ранение своему товарищу
27 марта 2025, 11:40
Россияне утром обстреляли поселок на Харьковщине: ранена женщина
27 марта 2025, 11:40
Огненное ДТП с погибшими: в Николаевской области столкнулись грузовик и два авто
27 марта 2025, 11:35
В Словакию за $6000: в горах Закарпатья задержали 78-летнего проводника с клиентами
27 марта 2025, 11:28
В Киеве мужчина поджег авто босса за увольнение с работы
27 марта 2025, 10:59
Удар дронами по Днепру: повреждено историческое здание
27 марта 2025, 10:59
Массированная атака на Харьков: количество пострадавших выросло
27 марта 2025, 10:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »