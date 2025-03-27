На Житомирщине разоблачена жительница Одесской области, которая за 120 тыс. грн пыталась переправить через границу группу мужчин

фото: ГПСУ

Оперативники Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции прекратили преступную деятельность злоумышленницы, которая обеспечивала нелегальную переправку мужчин призывного возраста в ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В результате спецоперации были разоблачены координаторы и задержан перевозчик – женщина из Одесщины, а также 8 нарушителей государственной границы – мужчин из Тернопольской, Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Ровенской областей.

Информацию о возможных вариантах нелегального пересечения государственной границы мужчины подыскивали в мессенджере Telegram.

Стоимость незаконного путешествия составила 120 000 гривен с каждого человека.

В настоящее время организатор преступной схемы задержан в порядке ст.208 УПК Украины и сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Тем временем мужчинам, пытавшимся незаконным путем покинуть Украину, грозит штраф.

Напомним, в Житомирской области 30-летний мужчина хранил дома боевое оружие и патроны.