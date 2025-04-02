Налоговика из Житомирской области будут судить за вымогательство взяток у владельца сети АЗС
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов ГУ ГНС в Житомирской области по факту взяточничества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как выяснилось, с февраля 2023 года чиновник неоднократно требовал у представителя сети автозаправочных станций деньги. В случае отказа он пригрозил создать искусственные препятствия для ведения бизнеса: инициировать внеплановые проверки, штрафовать и даже аннулировать лицензию на торговлю горючим.
Чтобы избежать проблем, сеть АЗС платила чиновнику 6000 долларов в год.
Осенью 2024 года чиновника задержали "на горячем", во время получения взятки.
Чиновника обвиняют в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомире тепловоз насмерть сбил мужчину.