Налоговика из Житомирской области будут судить за вымогательство взяток у владельца сети АЗС

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов ГУ ГНС в Житомирской области по факту взяточничества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, с февраля 2023 года чиновник неоднократно требовал у представителя сети автозаправочных станций деньги. В случае отказа он пригрозил создать искусственные препятствия для ведения бизнеса: инициировать внеплановые проверки, штрафовать и даже аннулировать лицензию на торговлю горючим.

Чтобы избежать проблем, сеть АЗС платила чиновнику 6000 долларов в год.

Осенью 2024 года чиновника задержали "на горячем", во время получения взятки.

Чиновника обвиняют в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомире тепловоз насмерть сбил мужчину.