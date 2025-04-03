В Житомирской области на пожаре в частном доме обнаружили тело мужчины
Пожар произошел вечером 1 апреля в селе Мариновка Звягельского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем.
Соседи сообщили, что внутри мог находиться владелец. Огнеборцы обнаружили тело мужчины во время тушения в одной из комнат.
Пожар потушили. Предварительно, он возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, 30 марта в Черкасской области из-за неосторожности со свечой погибла женщина – хозяйка дома.
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