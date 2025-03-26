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26 марта 2025, 13:44

Пенсионерка за "спасение" дочери заплатила аферистам 25 тыс. грн

26 марта 2025, 13:44
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фото: из открытых источников
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83-летняя жительница Калуша Ивано-Франковской области стала жертвой мошенников

Об этом рассказали в полиции области, передает RegioNews.

По словам потерпевшей, к ней позвонил незнакомец и представился полицейским. Собеседник сообщил, что ее дочь совершила ДТП, в результате которого травмирован ребенок. Чтобы не привлекать его к ответственности, необходимо перечислить за это средства.

Взволнованная женщина, не проверив полученную информацию, пошла в почтовое отделение и перечислила на указанный мошенниками счет 25 000 гривен.

Позже заявительница узнала от дочери, что с ней все хорошо.

Следователи территориального подразделения полиции открыли по этому факту уголовное производство.

Полицейские призывают граждан не доверять незнакомцам, которые звонят по телефону и просят денежной помощи для ваших близких. Сначала следует лично убедиться, действительно ли близкие нуждаются в средствах.

Напомним, в Запорожье стражи порядка разоблачили хакера, который делал и продавал вредоносное программное обеспечение.

Ранее в Ровенской области женщина стала жертвой аферистов в соцсети. Она искала работу за границей, а в результате отправила "будущему работодателю" немалую сумму средств.

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