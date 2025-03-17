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17 марта 2025, 08:59

Стрелял в женщину из ружья: суд назначил злоумышленнику штраф более чем на 1000 грн

17 марта 2025, 08:59
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иллюстративное фото: Национальная полиция
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Волынский суд оштрафовал мужчину более чем на 1000 гривен за то, что он в состоянии алкогольного опьянения стрелял в женщину из пневматического ружья

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на приговор Маневицкого райсуда, передает RegioNews.

Инцидент произошел 21 февраля 2025 года в одном из жилых домов. Во время ссоры нетрезвый мужчина дважды выстрелил из пневматического ружья в сторону потерпевшей. Пули попали ей в бедро и ягодицу, вызвав синяки.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины как умышленное легкое телесное повреждение.

Мужчина признал свою вину, обнаружил искреннее раскаяние и активно сотрудничал со следствием. Это было его первое уголовное дело.

С учетом всех обстоятельств суд принял решение назначить наказание в виде штрафа на сумму 1190 гривен, а пневматическое ружье конфисковать в пользу государства.

Напомним, на днях суд вынес приговор киевлянину, убившему пенсионера на АЗС . Известно, что он сделал это выстрелом в голову из ружья.

Ранее в Киевской области осудили мужчину, который ограбил 65-летнюю пенсионерку, угрожая ей ножом. Тогда мужчина проник в ее дом и угрожая украл ее имущество. В частности, сумку с деньгами. Суд приговорил его к 10 годам заключения.

Волынская область суд ружье женщина штраф алкоголь
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