Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 14 марта. 63-летний мужчина пришел в гости к своему 56-летнему знакомому. Они устроили застолье с алкоголем. Впоследствии между ними произошел конфликт. Во время ссоры гость нанес удар ножом в шею знакомого. От ранения потерпевший погиб на месте.

"Злоумышленника полицейские задержали в процессуальном порядке. Следователи полиции уже сообщили нападающему о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее на Днепропетровщине объявили подозрение мужчине, который забил до смерти знакомого из -за ревности. Известно, что он пришел в гости к женщине и увидел там местного жителя. Он нанес потерпевшему многочисленные удары. От полученных травм тот скончался на месте.