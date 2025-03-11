На Житомирщине во время тушения камыша нашли тело человека
Вблизи села Волосов Бердичевского района 9 марта во время тушения пожара спасатели обнаружили тело человека
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
На прибрежной зоне реки Гуйва вблизи села горел камыш. Огонь охватил площадь 2,8 га. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пожар огнеборцы ликвидировали.
Напомним, 9 марта на Прикарпатье женщина погибла, выжигая сухостой.
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