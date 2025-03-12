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12 березня 2025, 10:15

На Житомирщині прикордонники затримали зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку втікати за кордон

12 березня 2025, 10:15
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фото: ДПСУ
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Прикордонний загін імені Січових Стрільців та поліцейські ГУНП в Житомирській області затримали чоловіка, який намагався доставити в прикордоння чоловіків призовного віку з подальшим їх переправленням в країни ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Затриманим виявився 24-річний житель Вінниці, який за попередньою змовою мав доставити трьох чоловіків з Києва в прикордоння, оминаючи на шляху контрольні пости. Вартість такої "подорожі" не повідомляється.

Наразі чоловіка затримано. У нього вилучено грошові кошти, мобільний телефон та автівку. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років.

На "пасажирів" складено протоколи за порушення прикордонного законодавства – спробу незаконного перетинання державного кордону й порушення правил прикордонного режиму.

Нагадаємо, на Житомирщині під час гасіння очерету знайшли тіло людини.

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