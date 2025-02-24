На Тернопольском пруду под лед провалился мужчина
В понедельник, 24 февраля, на водоеме в центре Тернополя под лед провалился мужчина
Как передает RegioNews, об этом сообщил паблик ТРУХА Тернополь.
Отмечается, что мужчина ушел под лед, но его спасли.
"Это просто какой-то трэш в последнее время. ГСЧС же просят не ходить по кризису, тем более сейчас очень солнечно, лед уже не так крепок", - говорится в сообщении.
Тернопольский пруд — большой искусственный водоем в центре Тернополя. Средняя глубина колеблется от 8 до 10 м.
Напомним, в Киевской области пять рыболовов оказались в ледяной ловушке.
В Тернопольской области проживает мужчина, не имеющий гражданства ни одной из странВсе новости »
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