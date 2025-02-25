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Инцидент произошел в Черкассах в воскресенье, 23 февраля

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На льду на расстоянии около 150 метров от берега застряли два человека, они не могли самостоятельно вернуться на берег.

Водолазы с помощью катера на воздушной подушке доставили на берег 42-летнего мужчину и 6-летнего ребенка. В медпомощи спасены не нуждались.

Напомним, в Киевской области пятеро рыбаков оказались в ледяной ловушке на водохранилище. Мужчинам помогли спасатели.