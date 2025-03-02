Трагедия на Николаевщине: спасатели обнаружили тела обоих детей, провалившихся под лед
Под льдом на реке Синюха в Первомайске Николаевской области спасатели обнаружили тела обоих пропавших детей. Поисковые работы завершены
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
При поиске чрезвычайники применили подводный роботизированный аппарат Fifish.
"Около 14:00 спасатели обнаружили тело мальчика 6 лет, который накануне вместе с двоюродным братом пошли к реке Синюха в Первомайске и исчезли. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Напомним, в Первомайске Николаевской области 1 марта пропали двое братьев. Дети провалились под лед на речке Синюха.
Также сообщалось, что тело 10-летнего мальчика обнаружили днем 2 марта.
Дети провалились под лед на Николаевщине: в реке обнаружили тело 10-летнего мальчикаВсе новости »
02 марта 2025, 15:20На Прикарпатье под льдом в реке Прут обнаружили тело мужчины
28 февраля 2025, 02:21На Тернопольщине в реке нашли тело мужчины, пропавшего почти два месяца назад
27 февраля 2025, 01:36
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Большая иллюзия: никакие гарантии не обезопасят Украину от угрозы войны в будущем
02 марта 2025, 17:45Под Николаевом отец наехал микроавтобусом на 3-летнего сына: ребенок в реанимации
02 марта 2025, 17:05На Волыни мужчину мобилизовали во время выгула собаки: в ТЦК объяснили, почему так произошло
02 марта 2025, 16:36Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: есть пострадавшие, из-под завалов деблокировали человека
02 марта 2025, 16:00Дети провалились под лед на Николаевщине: в реке обнаружили тело 10-летнего мальчика
02 марта 2025, 15:20Атака БпЛА на маршрутку в Херсоне: количество пострадавших выросло, люди в тяжелом состоянии
02 марта 2025, 14:45Оккупанты убили 2 и ранили 7 жителей Донецкой области
02 марта 2025, 14:11Россияне атаковали дроном маршрутку в Херсоне: погиб человек, 9 раненых
02 марта 2025, 13:40В Харьковской области Силы обороны уничтожили транспорт и позиции оккупантов
02 марта 2025, 13:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »