фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Под льдом на реке Синюха в Первомайске Николаевской области спасатели обнаружили тела обоих пропавших детей. Поисковые работы завершены

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

При поиске чрезвычайники применили подводный роботизированный аппарат Fifish.

"Около 14:00 спасатели обнаружили тело мальчика 6 лет, который накануне вместе с двоюродным братом пошли к реке Синюха в Первомайске и исчезли. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Напомним, в Первомайске Николаевской области 1 марта пропали двое братьев. Дети провалились под лед на речке Синюха.

Также сообщалось, что тело 10-летнего мальчика обнаружили днем 2 марта.