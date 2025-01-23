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23 января 2025, 13:42

В Житомире задержали российских агентов, планировавших подорвать полицейских

23 января 2025, 13:42
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фото: СБУ
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В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратили террористический акт, организованный российскими спецслужбами. Двое вражеских агентов, которые планировали взорвать полицейских в центре города, задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, злоумышленники заранее арендовали квартиру в Житомире и установили там два самодельных взрывных устройства (СВУ). Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, а вторая подключена к мобильному телефону, который использовали для дистанционной активации. Камера телефона была направлена на дверь квартиры, чтобы фиксировать момент входа полицейских.

План врага предусматривал, что агенты после подготовки взрывчатки спрячутся в гостинице и будут ждать указаний от своего куратора. Взрывчатку планировали активировать в момент, когда полицейские зайдут в квартиру через открытую дверь.

СБУ задокументировала каждый этап подготовки теракта. Агентов задержали после того, как они позвонили по телефону на линию "102" и спровоцировали фейковый вызов.

Задержанными оказались 19-летние жители Днепропетровской области, которых российские спецслужбы завербовали в соцсетях. Для выполнения задания они получили инструкции через мессенджер, где им предоставили геолокацию тайника со взрывчаткой.

Задержанным уже сообщили о подозрении за оконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц. Фигуранты находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одесской области Служба безопасности Украины сорвала попытку теракта, спланированного российскими спецслужбами. Правоохранители разоблачили 21-летнюю агентку из Донецкой области, которая готовила два взрыва в здании подразделения ВСУ и в автомобиле поблизости.

СБУ теракт задержание Житомир агентурная сеть покушение Нацполиция взрывчатка
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