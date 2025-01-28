Взрывы на Житомирщине: жителей области призвали сохранять спокойствие

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Сегодня, 28 января, в Житомирском районе будет громко. В течение суток будут работать взрывотехники

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Он призвал гражданских сохранять спокойствие и не паниковать.

"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня будут слышны взрывы. Обращаем внимание на то, что волноваться не следует. Работают специальные службы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-101, которая не взорвалась после сбития.