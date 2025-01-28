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28 січня 2025, 14:10

Вибухи на Житомирщині: жителів області закликали зберігати спокій

28 січня 2025, 14:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 28 січня, у Житомирському районі буде гучно. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Він закликав цивільних зберігати спокій та не панікувати.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні буде чути вибухи. Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-101, яка не вибухнула після збиття.

вибух Бунечко Віталій Іванович Житомирська область вибухотехніки сапери
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