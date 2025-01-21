иллюстративная фото: ГСЧС

Дрон обнаружили 19 января в городе Вышгород, после очередной вражеской атаки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Саперы изъяли боевую часть российского беспилотника "Герань-2".

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили авиационную ракету Х-101, которая не взорвалась после падения. На днях ее нашли возле одного из сел.