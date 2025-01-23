В Винницкой области уничтожили обломки подбитых вражеских ракет и дронов
На днях в Винницкой области обнаружили и уничтожили неразорванные боевые части и обломки вражеских ракет и БпЛА, которыми российская армия атаковала Украины
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
После очередной ракетно-дроновой атаки россиян взрывотехники трижды выезжали на места остатков вражеских беспилотников и ракет, обнаруженных в двух районах Винницкой области.
Специалисты уничтожили взрывоопасные устройства путём контролируемого взрыва.
Напомним, 19 января в Киевской области саперы изъяли боевую часть дрона "Герань-2".
Ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили авиационную ракету Х-101, которая не взорвалась после падения.
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