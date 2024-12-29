Житомирские волонтеры приготовили тонну салата оливье для военных

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28 декабря в Житомире волонтеры приготовили тонну салата оливье, который отправили на фронт, разделив между десятью бригадами.

Об этом рассказал организатор акции - житомирский волонтер Артур Волынец, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Вместе с едой военным повезли дроны, мягкие медицинские ноши и другое необходимое снаряжение.

По словам Волынца, к работе присоединились 30 волонтеров, среди которых, в частности, 20 житомирян с нарушениями слуха.

"Инициативу эту мы начали еще в 2022 году, то есть уже третий год подряд мы готовим по тону оливье. К этой акции приобщаются неравнодушные житомиряне, бизнесмены, частные предприниматели. Сегодня у нас работали 30 волонтеров, среди которых 20 человек с нарушениями слуха.

Поскольку мы работаем уже не первый год, то у нас сочтена рецептура и мы знаем, сколько каких продуктов нужно для приготовления тонны оливье: 300 килограммов картофеля, 200 килограммов колбасы, по 100 килограммов моркови, горошка, лука. У нас есть помещение, в двух комнатах которого мы все делаем. Выглядит будто бы все просто, но на самом деле это колоссальная работа — сварить и накрошить такое огромное количество ингредиентов", — рассказал Артур Волынец.

Продукты частично покупали за донат, также помогали местные предприниматели.

Напомним, ранее волонтеры международных организаций доставили топливные брикеты жителям прифронтовых районов Харьковщины.