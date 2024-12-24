В Житомирской области автомобиль вылетел в кювет: есть пострадавший
ДТП произошло 23 декабря около 23:00 на трассе возле села Хажин Бердичевского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель авто Citroen C-Elysee не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 41-летнего водителя госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 22 декабря во Львовской области маршрутка столкнулась с авто. Погиб мужчина, есть пострадавшие.
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