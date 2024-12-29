Житомирські волонтери наготували тонну салату олів'є для військових

фото: Суспільне

Про це розповів організатор акції — житомирський волонтер Артур Волинець, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Разом із їжею військовим повезли дрони, м'які медичні ноші та інше необхідне спорядження.

За словами Волинця, до роботи долучилися 30 волонтерів, серед яких, зокрема, 20 житомирян з порушеннями слуху.

"Ініціативу цю ми почали ще у 2022 році — тобто вже третій рік поспіль ми готуємо по тонні олів'є. До цієї акції долучаються небайдужі житомиряни, бізнесмени, приватні підприємці. Сьогодні в нас працювали 30 волонтерів, серед яких 20 людей із порушеннями слуху.

Оскільки ми працюємо вже не перший рік, то у нас порахована рецептура і ми знаємо, скільки яких продуктів потрібно для приготування тонни олів'є: 300 кілограмів картоплі, 200 кілограмів ковбаси, по 100 кілограмів моркви, горошку, цибулі. Ми працюємо централізовано — у нас є приміщення, у двох кімнатах якого ми все робимо. За фінальною картинкою видається, що все просто, але, насправді, це колосальна робота — зварити і накришити таку величезну кількість інгредієнтів", — розповів Артур Волинець.

Продукти частково купували за донати, також допомагали місцеві підприємці.

Нагадаємо, раніше волонтери міжнародних організацій доставили паливні брикети жителям прифронтових районів Харківщини.