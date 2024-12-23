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Сестры из города Коростеня покинули дом 20 декабря и отправились в самостоятельное путешествие. Об этом вечером в полицию сообщили их родители

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как оказалось, путешественницы 12 и 14 лет собирались поехать в Киев, чтобы оттуда отправиться в заграничное путешествие. О розыске детей правоохранители известили коллег из соседних областей.

Уже на рассвете 21 декабря юных беглецов заметили в приграничном районе на западе Украины, где они пытались обойти пункт пропуска. Девочек заметили пограничники и известили правоохранителей. К счастью, дети не стали объектами преступления.

Сестер доставили домой и передали родителям. Правоохранители провели с семьей превентивную работу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине нашли мужчину, который несколько дней бродил в лесу.