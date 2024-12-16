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В суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Ивано-Франковской области, которая выдавала себя за турагентшу и обманывала граждан

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Фигурантка с августа 2023 по июль 2024 года путем обмана завладела почти миллионом гривен, которые ей перечислили клиенты для бронирования отдыха за рубежом.

Выдавая себя за турагента, женщина предлагала услуги по бронированию отелей в Египте, Турции, Болгарии и других странах.

Для создания представления о добросовестности своей деятельности женщина изготовляла поддельные документы – экземпляры соответствующих договоров, билеты, ваучеры на поселение в гостиницу, которые в дальнейшем передавала гражданам.

Однако после оплаты услуг ни одного тура за границу не состоялось. Таким образом женщине удалось обмануть 13 человек

Отмечается, что в ходе досудебного расследования фигурантка частично возместила нанесенный ущерб.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе турагентша присвоила 1,5 млн гривен своих клиентов.