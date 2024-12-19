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19 декабря 2024, 11:15

БЭБ получило информацию обо всех украинских пользователях OnlyFans: начались обыски

19 декабря 2024, 11:15
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фото: из открытых источников
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Детективы Бюро экономической безопасности получили доступ к персональным данным всех украинцев, зарегистрированных на платформе OnlyFans

Соответствующее решение, как пишет Экономическая правда, Шевченковский райсуд Киева принял еще 20 сентября, передает RegioNews.

Суд предоставил сотрудникам БЭБ временный доступ к информации обо всех гражданах Украины и других лиц, проживающих на территории Украины и имеющих зарегистрированные аккаунты на платформе OnlyFans. Среди запрашиваемых данных – фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также другая информация о создателях платного контента, имеющаяся в распоряжении ГПС.

Получив эти данные, детективы начали обыски по уголовному делу по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Отмечается, что в ходе расследования данные об украинских моделях OnlyFans и их доходах получили налоговики, после чего модели начали получать "письма счастья" с требованием уплатить налоги.

После этого многие пользователи платформы решили добровольно зарегистрировать ФЛП, задекларировать свои доходы и уплатить налоги в бюджет.

Напомним, сотрудники Госбюро расследований задержали руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве РФ. Кроме того, фигурант незаконно хранил наркотики в больших размерах.

суд обыски БЭБ OnlyFans платформа
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