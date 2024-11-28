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28 ноября 2024, 18:02

Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста Ткача возле ресторана под Киевом

28 ноября 2024, 18:02
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скриншот с видео
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Нападающие на журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача получили условный срок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Обуховского районного суда.

По данным следствия, на Ткача напали 17 ноября 2023 года вечером во время съемки расследования. Это произошло вблизи ресторана "Тандыр" в поселке Козин.

Когда журналист пытался снять на видео посетителей ресторана, двое обвиняемых блокировали ему проход, закрывали видеокамеру, таким образом препятствуя его законной деятельности.

Суд признал двух мужчин в "совершении умышленных действий, выразившихся во влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенном группой лиц без предварительного сговора". Они осуждены на три года условно с испытательным сроком. Суд учел, что обвиняемые не имели судимостей раньше.

Приговор еще не вступил в силу, его можно оспорить в апелляционном и кассационном судах.

Напомним, в феврале этого года польские правоохранители задержали у границы Польши с Беларусью журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача вместе с оператором. Они снимали материал о транзите продукции между Польшей и Россией и Беларусью. Впоследствии журналистов отпустили.

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