ДТП с маршруткой в Житомирской области: в полиции уточнили данные о пострадавших

Известно, что в результате дорожной аварии на Житомирщине, которая произошла сегодня, 19 декабря, утром, пострадали шесть человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

В частности, известно, что травмированы пять пассажиров микроавтобуса - 16-летний житель Ровенщины, 71-летняя жительница Черкасс, 58-летний харьковчанин, 39-летняя жительница Николаева и 53-летняя киевлянка.

Также телесные повреждения получил 37-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter. Все пострадавшие госпитализированы в Коростышевскую больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТП произошло 19 декабря на трассе Киев-Чоп вблизи города Коростышева в Житомирском районе. Около 7:30 столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик "ГАЗ". Маршрутка перевернулась на бок в кювете.