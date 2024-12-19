фото: полиция

ДТП произошло 19 декабря на трассе Киев-Чоп вблизи города Коростышева в Житомирском районе.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 7:30 столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик "ГАЗ". Маршрутка перевернулась на бок в кювете.

По состоянию на 10:00 известно о четырех пострадавших, среди которых – 6-летний ребенок. Их доставили в больницу.

На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, утром 18 декабря на Волыни микроавтобус с людьми слетел с дороги: водитель погиб на месте.