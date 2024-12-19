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19 декабря 2024, 13:20

Во Львовской области автобус насмерть сбил мужчину

19 декабря 2024, 13:20
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фото: полиция
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ДТП произошло 18 декабря около 19:10 возле села Прибужаны Львовского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель автобуса MAN сбил пешехода, 66-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 18 декабря в Житомирской области столкнулись "ВАЗ" и грузовик. Легковушкц разнесло вдребезги, водитель погиб.

автобус ДТП Львовская область погибший пешеход
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