Во Львовской области автобус насмерть сбил мужчину
ДТП произошло 18 декабря около 19:10 возле села Прибужаны Львовского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель автобуса MAN сбил пешехода, 66-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина погиб на месте.
По факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 18 декабря в Житомирской области столкнулись "ВАЗ" и грузовик. Легковушкц разнесло вдребезги, водитель погиб.
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