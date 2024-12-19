В Конотопе фургон сбил на пешеходном переходе женщину
ДТП с пострадавшей пешеходкой произошло 17 декабря на улице Клубной в Конотопе. Пенсионерку госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.
По материалам дела, около 11.30 фургон Ford Transit сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 64-летнюю местную жительницу. Автомобилем управлял 78-летний житель Конотопа.
"В результате автопроисшествия пешеходка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу", – говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, 17 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе в Чернигове "Жигули" сбили женщину. 57-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.