В Конотопе фургон сбил на пешеходном переходе женщину

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ДТП с пострадавшей пешеходкой произошло 17 декабря на улице Клубной в Конотопе. Пенсионерку госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 11.30 фургон Ford Transit сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 64-летнюю местную жительницу. Автомобилем управлял 78-летний житель Конотопа.

"В результате автопроисшествия пешеходка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, 17 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе в Чернигове "Жигули" сбили женщину. 57-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.