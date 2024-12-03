За месяц в Украине разминировали более 18 тысяч га территорий

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В ноябре подразделения разминирования Минобороны очистили от взрывоопасных предметов 18 445.39 га территорий, из которых 18 266.09 га - это земли сельскохозяйственного назначения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"В ходе разминирования выявлено и уничтожено 4 456 взрывоопасных предметов. Всего с начала широкомасштабного вторжения России их количество составило 415 681 единица", - говорится в сообщении.

Также результаты работ включали:

очистка 18.02 км автомобильных дорог;

проверку 31.6 км железнодорожных дорог.

Отмечается, что на 2 декабря в Украине сертифицировано 69 операторов противоминной деятельности. После получения соответствующего сертификата у них есть разрешение на проведение гуманитарного разминирования, то есть на территориях, где не ведутся активные боевые действия.

Напомним, в Украине разминированием занимаются более 4000 саперов и 150 единиц техники.