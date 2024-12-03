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03 декабря 2024, 20:11

Житель Киева обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе

03 декабря 2024, 20:11
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фото: полиция
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Жители Киева продолжают обнаруживать опасные находки. Взрывные предметы обнаружил житель Шевченковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.

На линию 112 недавно обратился житель Шевченковского района столицы и сообщил об обнаружении мешка с боеприпасами в гаражном кооперативе.

Полицейские прибыли на место, огородили находки и вызвали следователей и взрывотехников.

Правоохранители напомнили правила в случае обнаружения взрывоопасных предметов:

  • сообщить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;
  • пометить или оградить место, где находится опасная находка;
  • немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбы.

Также полицейские призывают ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение. Ожидать специалистов следует на безопасном расстоянии от предмета.

Напомним, ранее врио руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обнародовал фото остатков одной из сбитых ракет, выпущенной россиянами сегодня, 28 ноября.

Киев патрульная полиция Боеприпасы взрывотехники
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