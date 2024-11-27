Смертельный пожар на Житомирщине: в доме сгорели три человека

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что около 21:40 в частном жилом доме произошел пожар. Огонь полностью охватил здание.

Спустя два часа спасатели ликвидировали возгорание.

"Во время тушения и проведения работ по разбору конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тела трех человек. Все обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области из-за отравления угарным газом погибли четыре человека.