Смертельный пожар на Житомирщине: в доме сгорели три человека
Трагическое событие произошло вчера вечером, 26 ноября, в городе Бердичев. Тела погибших обнаружили спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Известно, что около 21:40 в частном жилом доме произошел пожар. Огонь полностью охватил здание.
Спустя два часа спасатели ликвидировали возгорание.
"Во время тушения и проведения работ по разбору конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тела трех человек. Все обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.
Напомним, в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области из-за отравления угарным газом погибли четыре человека.
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