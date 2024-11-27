Смертельна пожежа на Житомирщині: у будинку згоріли троє людей
Трагічна подія сталася вчора ввечері, 26 листопада, у місті Бердичів. Тіла загиблих виявили рятувальники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Відомо, що близько 21:40 в приватному житловому будинку сталася пожежа. Вогонь повністю охопив оселю.
За дві години рятувальники ліквідували займання.
"Під гасіння та проведення робіт по розбору конструкцій бійці ДСНС виявили тіла трьох людей. Усі обставини наразі встановлюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в селищі Лугини Коростенського району, що на Житомирщині, через отруєння чадним газом загинули чотири людини.
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