Житель Житомирщины нашел сумку со взрывчаткой на своем огороде

фото: полиция

Житель Дубровской общины в Житомирской области сообщил, что обнаружил брезентовую сумку со взрывчаткой на своем земельном участке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Правоохранители обследовали содержимое сумки и обнаружили взрывные пакеты, тротиловые шашки, детонаторы, железнодорожные петарды, огнепроводные шнуры и прочее.

В полиции напомнили, что граждане, добровольно сдавшие оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. При этом полицейские отмечают, что боевое оружие и боеприпасы не предназначены для хранения на дому.

Напомним, ранее жительница Николаева 24 ноября с нашла во дворе дома гранату. Полицейские установили, что обнаруженная граната является муляжем и не несет угрозы.