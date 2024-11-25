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25 ноября 2024, 10:24

Житель Житомирщины нашел сумку со взрывчаткой на своем огороде

25 ноября 2024, 10:24
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фото: полиция
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Житель Дубровской общины в Житомирской области сообщил, что обнаружил брезентовую сумку со взрывчаткой на своем земельном участке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Правоохранители обследовали содержимое сумки и обнаружили взрывные пакеты, тротиловые шашки, детонаторы, железнодорожные петарды, огнепроводные шнуры и прочее.

В полиции напомнили, что граждане, добровольно сдавшие оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. При этом полицейские отмечают, что боевое оружие и боеприпасы не предназначены для хранения на дому.

Напомним, ранее жительница Николаева 24 ноября с нашла во дворе дома гранату. Полицейские установили, что обнаруженная граната является муляжем и не несет угрозы.

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