фото: ГСЧС

Пожар произошел 25 ноября около двух ночи в селе Мощоны Ровенского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Огонь охватил деревянный дом. В одной из комнат спасатели обнаружили тела двух человек: 65-летнего мужчины и 53-летней женщины.

Причина пожара устанавливается. К ликвидации были привлечены две автоцистерны и восемь спасателей.

Напомним, в Ровенской области в пожаре погибли трое малышей. Трагедия произошла утром 20 ноября.