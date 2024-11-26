фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Трагическое событие произошло ночью 24 ноября в селе Верхнее Водяное Раховского района. Мужчина не смог спастись из огненной ловушки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Около 09:15 местная жительница увидела в поле уничтоженный огнем автомобиль Geely. Позже выяснилось, что владелец машины вместе с друзьями ночью возвращался домой, заехал на бездорожье и не смог уехать на дорогу.

"Товарищи решили пешком добраться до своих домов, а сам 58-летний водитель остался ночевать в автомобиле. Его тело правоохранители обнаружили внутри сгоревшего транспортного средства", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в селе Оров Дрогобычского района мужчина сгорел заживо в собственном автомобиле.