Решил ночевать в поле: на Закарпатье мужчина сгорел заживо в собственном авто
Трагическое событие произошло ночью 24 ноября в селе Верхнее Водяное Раховского района. Мужчина не смог спастись из огненной ловушки
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.
Около 09:15 местная жительница увидела в поле уничтоженный огнем автомобиль Geely. Позже выяснилось, что владелец машины вместе с друзьями ночью возвращался домой, заехал на бездорожье и не смог уехать на дорогу.
"Товарищи решили пешком добраться до своих домов, а сам 58-летний водитель остался ночевать в автомобиле. Его тело правоохранители обнаружили внутри сгоревшего транспортного средства", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Оров Дрогобычского района мужчина сгорел заживо в собственном автомобиле.
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