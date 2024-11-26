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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В частном доме произошел групповой несчастный случай – погибли четыре человека, среди которых подросток. Признаков пожара в доме не было.

По предварительной информации, трагедия произошла из-за отравления угарным газом.

Все обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Напомним, это уже второй групповой случай, произошедший в этом году на территории Житомирщины по этой причине. В феврале от отравления угарным газом погибли семеро мужчин, в селе Великие Низгорцы Бердичевского района.