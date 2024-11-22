В Донецкой области с помощью партизан украинские военные уничтожили подразделение дронов армии РФ

фото: АТЕШ

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, передает RegioNews.

По информации партизан, около полугода назад один из агентов подписал контракт с российской армией, после чего прошел обучение на оператора беспилотных летательных аппаратов и был направлен в зону боевых действий в Донецкую область.

Все это время агент предоставлял Силам обороны Украины оперативную информацию, в том числе расположение штабов и складов с боеприпасами. В частности, недавно он передал данные о планах наступления одного из российских подразделений на Торезском направлении, что позволило нанести удар по месту нахождения операторов ударных БПЛА.

Результатом операции стало уничтожение двух российских военных и троих раненых. Большинство из тех, кого было видно на месте удара, уже мертвы.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска начали использовать ранее заброшенный запасной командный пункт Черноморского флота в Севастополе.