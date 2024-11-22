05:15  22 ноября
На Запорожье Силы обороны нанесли ракетный удар по скоплению россиян на полигоне
06:35  22 ноября
Суд вынес приговор российской "агентке 007", работавшей в Запорожье под видом волонтера
01:14  22 ноября
На Буковине будут судить группу парней, которые похитили и издевались над 20-летним юношей
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2024, 11:20

В Николаеве задержали работника облтеплоэнерго, корректировавшего удары россиян по городу

22 ноября 2024, 11:20
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ задержала еще одного информатора ФСБ, готовившего координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов россиян по Николаеву

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Вражеским агентом оказался 43-летний техработник местного облтеплоэнерго. Вниманию врага он попал из-за своих пророссийских комментариев в Телеграм-каналах.

После инструктажа ФСБ фигурант приступил к разведке мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Чтобы выявить потенциальные цели, агент на собственном авто объезжал территорию города и близлежащих районов и скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли быть украинские защитники.

Также злоумышленник пытался "втемную" выспрашивать нужную ему информацию у своих коллег и знакомых под видом бытовых разговоров.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили информатора ФСБ, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с установленным Телеграм-каналом, через который он "общался" с ФСБ.

Фигуранту сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители задержали дежурного агента спецслужб России, который корректировал воздушные атаки врага и совершал поджоги в Украине. Агентом РФ оказался 22-летний бариста из Винницы, он действовал в Киевской и Винницкой областях.

Николаев СБУ агент рф война облтеплоэнерго
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
В Киеве горела девятиэтажка: погиб мужчина, есть пострадавшие
22 ноября 2024, 11:39
Зеленский лишил государственных наград предателей Украины – в списке 34 фамилии
22 ноября 2024, 11:33
Суд в Киеве постановил взять под арест бизнесмена Боголюбова, — СМИ
22 ноября 2024, 11:06
Что означает заявление Путина о применении ракеты "Орешник"
22 ноября 2024, 10:44
На Хмельнитчине мужчина предлагал взятку работнику ТЦК, а затем применил слезоточивый газ против военных и полиции
22 ноября 2024, 10:43
В Харьковской области три человека отравились угарным газом
22 ноября 2024, 10:19
Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло до 32
22 ноября 2024, 09:51
Представители благотворительных организаций посетили Изюм в Харьковской области
22 ноября 2024, 09:30
В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, еще двое ранены
22 ноября 2024, 09:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Все публикации »
Юрий Чевордов
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »