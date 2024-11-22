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СБУ задержала еще одного информатора ФСБ, готовившего координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов россиян по Николаеву

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Вражеским агентом оказался 43-летний техработник местного облтеплоэнерго. Вниманию врага он попал из-за своих пророссийских комментариев в Телеграм-каналах.

После инструктажа ФСБ фигурант приступил к разведке мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Чтобы выявить потенциальные цели, агент на собственном авто объезжал территорию города и близлежащих районов и скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли быть украинские защитники.

Также злоумышленник пытался "втемную" выспрашивать нужную ему информацию у своих коллег и знакомых под видом бытовых разговоров.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили информатора ФСБ, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с установленным Телеграм-каналом, через который он "общался" с ФСБ.

Фигуранту сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители задержали дежурного агента спецслужб России, который корректировал воздушные атаки врага и совершал поджоги в Украине. Агентом РФ оказался 22-летний бариста из Винницы, он действовал в Киевской и Винницкой областях.