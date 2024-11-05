В Херсоне СБУ задержала агентку российской разведки и двух коллаборантов

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Сотрудники Службы безопасности разоблачили троих приспешников России, которые сотрудничали с оккупантами в Херсонской области. Задержанным "светит" от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Одной из предателей оказалась жительница Херсона. Агент военной разведки РФ (ГРУ) корректировала вражеский огонь по Силам обороны.

Для этого фигурантка объезжала территорию общины на скутере и пыталась обнаружить локации украинских войск, вовлеченных в боевые действия на фронте.

Приоритетными целями неприятеля были замаскированные штабы, огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ. Полученные сведения агент мессенджером направляла российскому ГРУ в виде скриншотов с пометками военных объектов на гугл-картах. СБУ задержала предательницу в ее собственном доме.

Еще один задержанный – 60-летний эксправохранитель из Херсона, после захвата общины вступивший в местную оккупационную администрацию РФ.

Там бывший гауляйтер города Александр Кобец назначил коллаборанта своим "заместителем по правовым вопросам". Среди основных его задач была подготовка псевдореферендума россиян по присоединению региона к составу страны-агрессора.

Третью фигурантку СБУ задержала совместно с Национальной полицией. Жительница Херсона во время временной оккупации города входила в так называемое "главное управление МВС РФ по Херсонской области".

В рядах псевдоучреждения коллаборантка занималась "паспортизацией" местных жителей из-за принудительного оформления российского гражданства.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

чч. 5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Сумской области агента ФСБ – 48-летнего эксдепутата Шосткинского горсовета от запрещенной "Партии регионов". Фигурант шпионил за Силами обороны и призвал россиян бомбить город.