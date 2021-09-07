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07 сентября 2021, 13:38 573

На Житомирщине жена зарезала мужа

07 сентября 2021, 13:38 573
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Фото из открытых источников
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В поселке Пуланы Житомирской области соседи обнаружили мертвым 42-летнего односельчанина в его квартире

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Специалисты на месте происшествия при осмотре тела обнаружили проникающее ранение брюшной полости. Правоохранители установили, что накануне между хозяином дома и его 49-летней женой возник конфликт, во время которого женщина ударила мужчину ножом. Сейчас с ней работают следователи.

Женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, недавно в Ровно полицейские задержали двух несовершеннолетних, которые причастны к нападению на 42-летнюю женщину вблизи детплощадки. Один из парней напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину.

Украина криминал смерть полиция криминальное дело

 
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