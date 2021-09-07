На Житомирщині жінка зарізала чоловіка
У селищі Пулани Житомирської області сусіди виявили мертвим 42-річного односельця у його помешканні
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.
Фахівці на місці події під час огляду тіла виявили проникаюче поранення черевної порожнини. Правоохоронці встановили, що напередодні між господарем оселі та його 49-річною дружиною виник конфлікт, під час якого жінка ударила чоловіка ножем. Наразі з нею працюють слідчі.
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Нагадаємо, нещодавно у Рівному поліцейські затримали двох неповнолітніх, які причетні до нападу на 42-річну жінку поблизу дитмайданчика. Один із хлопців напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"