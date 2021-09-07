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07 вересня 2021, 13:38 537

На Житомирщині жінка зарізала чоловіка

07 вересня 2021, 13:38 537
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Фото з відкритих джерел
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У селищі Пулани Житомирської області сусіди виявили мертвим 42-річного односельця у його помешканні

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.

Фахівці на місці події під час огляду тіла виявили проникаюче поранення черевної порожнини. Правоохоронці встановили, що напередодні між господарем оселі та його 49-річною дружиною виник конфлікт, під час якого жінка ударила чоловіка ножем. Наразі з нею працюють слідчі.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, нещодавно у Рівному поліцейські затримали двох неповнолітніх, які причетні до нападу на 42-річну жінку поблизу дитмайданчика. Один із хлопців напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину.

Україна кримінал смерть поліція кримінальна справа

 
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