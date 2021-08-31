В Ровно двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину и нанесли ножевые ранения

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В Ровно полицейские задержали двух несовершеннолетних, которые причастны к нападению на 42-летнюю женщину вблизи детплощадки. Один из парней напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Сегодня около девяти утра в полицию поступило сообщение, что вблизи детплощадки на улице Черновола один из двух неизвестных напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину", - говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались двое 15-летних родных братьев-близнецов. Их доставили в полицию, где они в присутствии родителей пообщались со следователями.

По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос о задержании одного из подростков, который нанес ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что в ровенской больнице пьяный мужчина напал на врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ. Также ранее мы писали о том, что в Одесской области во время застолья мужчина зарезал своего товарища.