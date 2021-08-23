Воткнул нож в шею: на Житомирщине мужчина зарезал сожительницу

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В Бердичеве полицейские задержали 49-летнего жителя, который подозревается в убийстве сожительницы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Трагическое событие произошло 21 августа, около 23:35 в одной из многоэтажек города. В подъезде на лестничной площадке между этажами было обнаружено тело 44-летней бердичевлянки с ранением в шею.

Между погибшей и ее сожителем произошел спор. В разгаре эмоций мужчина ударил женщину ножом. Она успела выбежать из дома и позвать на помощь.

"Однако нанесенное тяжелое ранение не оставило ей шансов на жизнь", - сообщили в полиции.

Отмечается, что между сожителями время от времени возникали шумные конфликты. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, недавно в Киеве женщина во время ссоры зарезала сожителя.