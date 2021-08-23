Воткнул нож в шею: на Житомирщине мужчина зарезал сожительницу
В Бердичеве полицейские задержали 49-летнего жителя, который подозревается в убийстве сожительницы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Трагическое событие произошло 21 августа, около 23:35 в одной из многоэтажек города. В подъезде на лестничной площадке между этажами было обнаружено тело 44-летней бердичевлянки с ранением в шею.
Между погибшей и ее сожителем произошел спор. В разгаре эмоций мужчина ударил женщину ножом. Она успела выбежать из дома и позвать на помощь.
"Однако нанесенное тяжелое ранение не оставило ей шансов на жизнь", - сообщили в полиции.
Отмечается, что между сожителями время от времени возникали шумные конфликты. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.
Напомним, недавно в Киеве женщина во время ссоры зарезала сожителя.