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23 серпня 2021, 11:52 34

Встромив ніж у шию: на Житомирщині чоловік зарізав співмешканку

23 серпня 2021, 11:52 34
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Фото з відкритих джерел
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У Бердичеві поліцейські затримали 49-річного жителя, який підозрюється у вбивстві співмешканки

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Трагічна подія сталася, 21 серпня, близько 23:35 у одній з багатоповерхівок міста. У під'їзді на сходинковому майданчику між поверхами було виявлено тіло 44-річної бердичівлянки із пораненням у шию.

Між загиблою та її співмешканцем сталась суперечка. У розпалі емоцій чоловік вдарив жінку ножем. Вона встигла вибігти з оселі й покликати на допомогу.

"Однак завдане тяжке поранення не залишило їй шансів на життя", - повідомили у поліції.

Наголошується, що між співмешканцями час від часу виникали шумні конфлікти. Нині чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві жінка під час сварки зарізала співмешканця.

Україна кримінал поліція Житомирська область Бердичів

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