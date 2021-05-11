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11 мая 2021, 11:59 563

В Киеве женщина во время ссоры зарезала сожителя

11 мая 2021, 11:59 563
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Сожители вместе с товарищами распивали спиртные напитки
Сожители вместе с товарищами распивали спиртные напитки
Фото из открытых источников
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В селе Корнеевка Броварского района Киевской области женщина во время ссоры с сожителем нанесла ему смертельное ножевое ранение в область сердца.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что 10 мая 46-летний мужчина с 37-летней сожительницей и товарищами употребляли спиртные напитки. Между сожителями произошла ссора, во время которой женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар мужчине. Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса украины и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно в Киеве задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.

Украина криминал Киев полиция смерти

 
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