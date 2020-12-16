Верховная Рада изменила границы 11 украинских городов: все подробности

Также депутаты четко прописали пределы населенных пунктов

Также депутаты четко прописали пределы населенных пунктов

Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 декабря Верховная Рада приняла Постановление об изменении границ города Нежина Черниговской области и Нежинского района, а также еще 10 городов из разных областей.

Об этом в Facebook сообщил мэр Нежина Александр Кодола, передает RegioNews.

Постановление ВР об изменении и установлении границ города Нежина и Нежинского района принято. Спасибо всем народным депутатам за поддержку!"- написал он.

По словам городского головы, территория города выросла на 725 га или почти на 17%. Проект, который сегодня был поддержан, разрабатывался с 2008 года.

Кроме того, Верховная Рада изменила и установила границы еще десяти населенных пунктов в различных регионах Украины:

Корюковка Корюковского района Черниговской области;

Радехов Червоноградского района Львовской области;

Большие Мосты Червоноградского района Львовской области;

Рубежное Северодонецкого района Луганской области;

Шпола Звенигородского района Черкасской области;

Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;

Арциз Болградского района Одесской области;

Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

Овруч Коростенского района Житомирской области;

Лозовая и Лозовский район Харьковской области.

Напомним, Кабмин взялся за реорганизацию РГА ликвидированных районов. Правительство также утвердило порядок, по которому будет происходить образование и реорганизация райгосадминистраций.