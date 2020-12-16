Верховная Рада изменила границы 11 украинских городов: все подробности
Сегодня, 16 декабря Верховная Рада приняла Постановление об изменении границ города Нежина Черниговской области и Нежинского района, а также еще 10 городов из разных областей.
Об этом в Facebook сообщил мэр Нежина Александр Кодола, передает RegioNews.
Постановление ВР об изменении и установлении границ города Нежина и Нежинского района принято. Спасибо всем народным депутатам за поддержку!"- написал он.
По словам городского головы, территория города выросла на 725 га или почти на 17%. Проект, который сегодня был поддержан, разрабатывался с 2008 года.
Кроме того, Верховная Рада изменила и установила границы еще десяти населенных пунктов в различных регионах Украины:
- Корюковка Корюковского района Черниговской области;
- Радехов Червоноградского района Львовской области;
- Большие Мосты Червоноградского района Львовской области;
- Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
- Шпола Звенигородского района Черкасской области;
- Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;
- Арциз Болградского района Одесской области;
- Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
- Овруч Коростенского района Житомирской области;
- Лозовая и Лозовский район Харьковской области.
Напомним, Кабмин взялся за реорганизацию РГА ликвидированных районов. Правительство также утвердило порядок, по которому будет происходить образование и реорганизация райгосадминистраций.