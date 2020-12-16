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16 декабря 2020, 19:30 568

Верховная Рада изменила границы 11 украинских городов: все подробности

16 декабря 2020, 19:30 568
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 16 декабря Верховная Рада приняла Постановление об изменении границ города Нежина Черниговской области и Нежинского района, а также еще 10 городов из разных областей.

Об этом в Facebook сообщил мэр Нежина Александр Кодола, передает RegioNews.

Постановление ВР об изменении и установлении границ города Нежина и Нежинского района принято. Спасибо всем народным депутатам за поддержку!"- написал он.

По словам городского головы, территория города выросла на 725 га или почти на 17%. Проект, который сегодня был поддержан, разрабатывался с 2008 года.

Кроме того, Верховная Рада изменила и установила границы еще десяти населенных пунктов в различных регионах Украины:

  • Корюковка Корюковского района Черниговской области;
  • Радехов Червоноградского района Львовской области;
  • Большие Мосты Червоноградского района Львовской области;
  • Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
  • Шпола Звенигородского района Черкасской области;
  • Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;
  • Арциз Болградского района Одесской области;
  • Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
  • Овруч Коростенского района Житомирской области;
  • Лозовая и Лозовский район Харьковской области.

Напомним, Кабмин взялся за реорганизацию РГА ликвидированных районов. Правительство также утвердило порядок, по которому будет происходить образование и реорганизация райгосадминистраций.

Верховная Рада город граница Постановление депутаты Черниговская область голосование
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