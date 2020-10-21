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21 октября 2020, 17:59 3

В Житомирской области блокировали канал незаконной миграции иностранцев в Украину

21 октября 2020, 17:59 3
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Иностранцы приезжали как-то работать на фиктивные фирмы
Фото: СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы лиц, которые наладили канал незаконной миграции иностранцев и их противоправной легализации на территории нашего государства с использованием поддельных документов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Установлено, что злоумышленники создали ряд фиктивных субъектов хозяйствования на территории Житомирской области, которые не осуществляли никакой хозяйственной деятельности. Они использовались исключительно как прикрытие для незаконного въезда и легализации в Украине выходцев из одной из стран Ближнего Востока. Общая стоимость предоставления незаконных "услуг" организаторов колебалась от $3 до $20 тысяч в зависимости от комплекта поддельных документов.

21 октября контрразведка СБУ задержала в Житомире одного из участников преступной группы во время получения денежного вознаграждения за организацию незаконной переправки в Украину одного из клиентов. По результатам проведения обысков, правоохранители изъяли большое количество доказательств противоправной деятельности.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, в Житомире силовики задержали межрегиональную преступную группу при попытке продажи оружия и взрывчатки.

СБУ уголовное дело Житомир миграция Житомирская область нелегалы
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