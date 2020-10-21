На Житомирщині блокували канал незаконної міграції іноземців в Україну

Іноземці приїздили ніби-то працювати на фіктивні фірми

Іноземці приїздили ніби-то працювати на фіктивні фірми

Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і блокували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили канал незаконної міграції іноземців та їх протиправної легалізації на території нашої держави з використанням підроблених документів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Встановлено, що зловмисники створили низку фіктивних суб’єктів господарювання на території Житомирської області, які не здійснювали жодної господарської діяльності. Вони використовувалися виключно як прикриття для незаконного в’їзду та легалізації в Україні вихідців з однієї з країн Близького Сходу. Загальна вартість надання незаконних "послуг" організаторів коливалася від $3 до $20 тисяч залежно від комплекту підроблених документів.

21 жовтня контррозвідка СБУ затримала у Житомирі одного з учасників злочинної групи під час отримання грошової винагороди за організацію незаконного переправлення в Україну одного з клієнтів. За результатами проведення обшуків, правоохоронці вилучили велику кількість доказів протиправної діяльності.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Житомирі силовики затримали міжрегіональну злочинну групу під час спроби продажу зброї і вибухівки.