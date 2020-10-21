На Виннитчине поймали на коррупции должностных лиц Подольской таможни
В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему систематического получения неправомерной выгоды, организованную должностными лицами Подольской таможни.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ в Винницкой области.
По данным досудебного следствия, сделку организовали два главных инспектора поста "Могилев-Подольский" совместно с таможенным брокером. Деньги злоумышленники требовали у компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, и физических лиц", - говорится в сообщении.
За вознаграждение злоумышленники обещали клиентам ускорить таможенное оформление товаров и искусственно минимизировать отчисления в государственный бюджет.
Установлено, что нелегальная прибыль от коррупционной деятельности составила в среднем 80 тысяч гривень в месяц. Действовала схема полгода.
Задержали злоумышленников в помещении таможенного поста после получения взятки от очередного клиента за беспрепятственный ввоз автомобиля и товаров широкого потребления", - сообщили оперативники.
Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, на Запорожской таможне разоблачили коррупционную схему экспорта зерна.