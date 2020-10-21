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21 октября 2020, 15:29 5

На Виннитчине поймали на коррупции должностных лиц Подольской таможни

21 октября 2020, 15:29 5
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Также проверяется причастность руководства таможенного поста к коррупционной деятельности
Также проверяется причастность руководства таможенного поста к коррупционной деятельности
Фото: СБУ
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В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему систематического получения неправомерной выгоды, организованную должностными лицами Подольской таможни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ в Винницкой области.

По данным досудебного следствия, сделку организовали два главных инспектора поста "Могилев-Подольский" совместно с таможенным брокером. Деньги злоумышленники требовали у компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, и физических лиц", - говорится в сообщении.

За вознаграждение злоумышленники обещали клиентам ускорить таможенное оформление товаров и искусственно минимизировать отчисления в государственный бюджет.

Установлено, что нелегальная прибыль от коррупционной деятельности составила в среднем 80 тысяч гривень в месяц. Действовала схема полгода.

Задержали злоумышленников в помещении таможенного поста после получения взятки от очередного клиента за беспрепятственный ввоз автомобиля и товаров широкого потребления", - сообщили оперативники.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, на Запорожской таможне разоблачили коррупционную схему экспорта зерна.

таможня СБУ Схемы деньги правоохранители
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