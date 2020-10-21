На кандидата в мэры Днепра открыли дело за подкуп избирателей
Представители кандидата раздавали продукты в жилмассивах города
Представители кандидата раздавали продукты в жилмассивах города
Днепровский отдел полиции открыл уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии «Громадська сила» и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.
Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на Днепровский отдел полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
Сведения об уголовном преступлении внесены в ЕРДР под №12020040030001903", — сообщили в горотделе.
Согласно ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Напомним, полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова за бесплатную гречневую кашу для избирателей.
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