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21 октября 2020, 17:32 3

На кандидата в мэры Днепра открыли дело за подкуп избирателей

21 октября 2020, 17:32 3
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Фото: Днепр. Главное.
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Днепровский отдел полиции открыл уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии «Громадська сила» и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на Днепровский отдел полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Сведения об уголовном преступлении внесены в ЕРДР под №12020040030001903", — сообщили в горотделе.

Согласно ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова за бесплатную гречневую кашу для избирателей.

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