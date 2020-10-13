Силовики задержали межрегиональную преступную группу при попытке продажи оружия и взрывчатки

Участников группы проверяют на причастность к возможным провокациям перед выборами

Участников группы проверяют на причастность к возможным провокациям перед выборами

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала участников межрегиональной организованной преступной группировки, которые в домашних условиях изготавливали самодельные взрывные устройства и реализовывали часть из них, оружие и боеприпасы накануне Дня защитника Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных Сил Украины и бывший участник одного из добровольческих батальонов. Организатором преступной группы оказался уроженец Житомирщины, который управлял ею находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое. Клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

В рамках уголовного производства оперативники спецподразделения провели 7 оперативных закупок, во время которых задокументировали факты продажи злоумышленниками стрелкового оружия и взрывных устройств.

В частности, в Киеве один из участников группировки продал трехлитровую емкость с самодельной взрывчатым веществом оборудованную электродетонатором и 17 сигарет с вмонтированным мощным взрывчатым веществом пероксид уротропина (ГМДТ), которая относится к разряду веществ с высокой взрываемости и в разы опаснее тротила. Указанное вещество не оставляет следов, а составляющие для ее изготовления есть в свободном обращении, поэтому эту взрывчатку так любят террористы.

В Житомире передача заказчику взрывчатых веществ общим весом 4 кг осуществлялась злоумышленниками через закладку. Еще одному клиенту злоумышленники реализовали самодельное взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры весом более 6 кг. На Львовщине с одной из закладок правоохранители изъяли гранату Ф-1, два самодельных взрывных устройства, так называемую "Хатабку". На Киевщине в одном из парков ‒ еще 8 сигарет с веществом ГМДТ.

Также зафиксирована попытка продажи 4-х реактивных противотанковых гранат, 3-х автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов.

13 октября во время финального этапа спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленников при сбыте несколько самодельных устройств и 3 боевых гранат.

Правоохранители сейчас проводят 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные и их преступные связи проверяются на предмет причастности к возможной организации провокаций накануне выборов в органы местного самоуправления.

Напомним, в Киеве задержали банду, которая сбывала наркотики и психотропы .